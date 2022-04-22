133 случая ковида и пять смертей зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 133 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 265 588 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Выздоровели за весь период 254 043 пациента, в том числе 165 — за последние сутки.

Скончались ещё пятеро заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 169 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 105 человек, из них 37 — на ИВЛ.

Ранее специалисты предупредили, что у людей, которые переболели коронавирусом, может развиваться бессонница.