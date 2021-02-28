15 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили 15 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе выросло до 16 221, сообщает республиканский оперштаб.

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Диагноз подтвердился у шести жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Чойского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек – симптомы пневмонии.⠀

Выздоровели за минувшие сутки 20 пациентов. Всего на Алтае ковидом переболели 15 885 человек.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период в регионе зарегистрировали 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 170 – от коронавируса, а еще 20 – по иным причинам.