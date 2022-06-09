Вешать всю вину за пожары в населённых пунктах на местные власти — неправильно. Так считает Людмила Моисеева, глава Смоленского района, где 1 мая пожар за два часа уничтожил целый переулок в небольшом посёлке. Об этом она заявила губернатору Алтайского края Виктору Томенко во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, инцидент случился в селе Песчаном. Огонь уничтожил не меньше 11 домов, два из которых были жилыми. Глава местного сельсовета Наталья Болотина объяснила корреспондентам amic.ru, побывавшим в Песчаном, что виной всему большое количество заброшенных домов в деревне и безразличие местных жителей. Также она рассказала, что за случившееся её наказали штрафом 15 тысяч рублей.

По мнению главы района, наказывать глав сельсоветов рублём — неправильно и бессмысленно.

Новости

Общество «Надо Путину писать». Репортаж из умирающего села на Алтае, где пожар за два часа уничтожил 11 домов

«Штрафы великие»

Переулок Речной, где 1 мая вспыхнул пожар, почти полностью состоял из заброшенных домов. По участкам с сухой травой огонь распространялся молниеносно. Эти обстоятельства и привели к столь тяжёлым последствиям пожара, рассказывала amic.ru глава Линёвского сельсовета Болотина.

Глава Смоленского района во время заседания комиссии подтвердила эту версию и признала, что сельсоветы просто физически не могут вычистить всю траву и опахать каждый опасный участок.

«Да, у нас в Песчанке случился пожар. Два жилых дома уничтожены полностью. Этим семьям администрацией оказана помощь . Все остальные — это дома, которые давно брошены или куплены на материнский капитал. Там, где есть возможность, район опашку производит. Но есть места, где нет никакой возможности это сделать. Там опашка не проводится», — объяснила Людмила Моисеева.

Глава сельсовета подробно объясняла корреспондентам amic.ru, почему обезопасить деревню невозможно. Даже заброшенные участки юридически кому-то принадлежат. Более того, некоторые из домов кто-то приобрёл на средства маткапитала (видимо, чтобы обналичить деньги). Поэтому сельсовет не имеет права проводить работы на этой территории. Кроме того, есть и сельчане, которым просто лень убирать траву и мусор.

Песчаное сплошь поросло сухой травой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За нарушение противопожарных требований Наталью Болотину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Людмила Моисеева вступилась за главу сельсовета и заявила, что наказывать местные власти — неправильно.

«Хотелось бы, чтобы как можно меньше наказывали глав сельсоветов. Только они и выезжают на пожары, активно участвуют в ликвидации последствий и прочих мероприятиях. А штрафы при этом великие. Думаю, работа ведётся в каждом районе. Нет такого главы, который бы не отреагировал — каждый переживает за своих жителей. Виктор Петрович, штраф 15 тысяч рублей — это много для главы сельсовета», — обратилась она к губернатору.

Моисеева также подчеркнула, что после пожара в Смоленском районе усилили профилактическую работу. Во всех сельсоветах главы проводят сходы граждан и дворовые обходы, а также организуют уборку территорий. Кроме того, им выделили дополнительные средства пожаротушения. Всего в 2022 году в бюджете Смоленского района предусмотрено 1,284 млн рублей на все противопожарные мероприятия.

Село Песчаное / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Штрафы будут повышены, тут нам никуда не деться»

Томенко в ответ заметил, что с 8 июня штрафы за нарушение противопожарных правил станут ещё больше. Если раньше для должностных лиц они составляли от 15 до 30 тысяч рублей, теперь придётся платить от 30 до 60 тысяч рублей.

«Тут нам уже никуда не деться», — развёл руками губернатор и подчеркнул, что на самом деле штрафы делают глав сельсоветов более ответственными.

«Это заставляет должностных лиц более внимательно относиться к своей работе и своим обязанностям. Хотя мы, конечно, учтём ваши замечания в своей работе», — ответил он руководителю Смоленского района.

Глава Алтайского края признал, что проблемы в «вымирающих» сёлах региона есть. Но решаться они должны на местах, заметил губернатор.

«Да, у нас в населённых пунктах кое-где есть брошенное жильё и соцобъекты. Связано это с тем, что кое-где у нас численность значительно уменьшается. Естественно, такие объекты — это источник дополнительной опасности. Но ведь люди там продолжают жить. Поэтому надо хотя бы минимальные меры вырабатывать. Хотя бы опахаться от этих объектов. Опять же, решить вопросы покоса сухой травы. Иначе что это такое? Это как бочку с бензином у себя во дворе поставить и ждать, пока в неё молния ударит», — высказался Томенко.

О том, почему пожар в Песчаном стал таким разрушительным и почему вопрос безопасности мало волнует даже самих сельчан, — читайте в репортаже amic.ru.