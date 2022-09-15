150% от нормы: в Алтайском крае заготовили 200 тысяч тонн угля для нужд социальной сферы

В Алтайском крае заготовили 200 тысяч тонн угля для нужд социальной сферы — это 150% от нормативного запаса. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, приобрести больше топлива удалось благодаря совместным закупкам — если в 2021 году таким путем в регион поступило 126 тысяч тонн, то в этом году объем удвоился и составит 269 тысяч.

«Более чем в два раза мы увеличили объемы угля, приобретаемого на совместных торгах. Такие заказы выполняют крупные поставщики и сразу для многих покупателей — государственных и муниципальных заказчиков, а также муниципальных предприятий», — обратил внимание губернатор Виктор Томенко.

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Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, запасы позволят беспроблемно войти в отопительный период. Тем временем, по оценке ведомства, жители региона для собственных нужд приобрели порядка 470 тысяч тонн угля, то есть половину от годовой потребности.