16-летнюю девочку включили в пятерку самых красивых россиянок

Японское издание MenJoy составило рейтинг самых красивых россиянок. Три строчки из пяти заняли спортсменки, еще две – модели.

Возглавила перечень теннисистка Мария Шарапова. 19 апреля ей исполнилось 33 года. В 2020 году она объявила о завершении спортивной карьеры. Шарапова выиграла такие крупные соревнования, как Australian Open (2004), US Open (2006), "Уимблдон" (2006) и "Ролан Гаррос" (2012, 2014).

Второе место досталось 38-летней Наталье Водяновой. Она основала благотворительный фонд "Обнаженные сердца". У супермодели пятеро детей. Первые трое – от британского аристократа Джастина Беркли (развелись в 2011 году после 10 лет брака), еще двое – от французского миллиардера Антуана Арно.

Замкнула тройку модель Ирина Шейк. 6 января она отпраздновала 33-летие. Бывшая возлюбленная футболиста Криштиану Роналду входит в десятку самых успешных российских молодых звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes.

На одну ступеньку ниже почетного пьедестала оказалась 16-летняя фигуристка Анна Щербакова. Она вошла в историю женского одиночного катания, впервые в мире исполнив на соревнованиях два лутца в четыре оборота в одной программе. Несмотря на юный возраст, она уже серебряный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. Удостоена звания мастера спорта.

В пятерку красивейших россиянок также включили и другую фигуристку – 18-летнюю Алину Загитову. Она вторая в мире фигуристка, которой удалось выиграть все титулы в мировом фигурном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года. Загитовой принадлежит множество рекордов, в том числе и мировых.