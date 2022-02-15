16 тысяч патронов от алтайского производителя отстреляли журналисты в Лас-Вегасе

Американские журналисты на оружейной выставке в Лас-Вегасе отстреляли 16 тысяч патронов, произведённых в Алтайском крае. Участие в Shot Show приняла делегация Барнаульского патронного завода.

В региональном Минпроме рассказали о том, что алтайское предприятие провело презентацию продукции в местном стрелковом клубе.

“За последние пять лет завод освоил выпуск и успешно продаёт на зарубежных рынках патроны 6,5 Grendel, .300AAC. В прошлом году поставлен на производство новый спортивно-охотничий патрон 6,5 Creedmoor. Завод много лет успешно сотрудничает с иностранными компаниями североамериканского континента. Торговая марка Barnaul, принадлежащая предприятию, широко известна участникам мирового рынка спортивно-охотничьего оружия и патронов. За последние три года завод поставил своим зарубежным партнёрам более 1 млрд штук патронов”, — рассказал управляющий директор БПЗ Андрей Цупрунов.

За несколько дней, которые длилась выставка, представители барнаульского завода провели переговоры с западными партнёрами и получили полезную информацию от коллег из США.