+17. Новые случаи коронавируса выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением COVID-19.

Основным "поставщиком" инфицированных остается Кош-Агачский район. Диагноз подтвердился у 12 жителей муниципалитета, в том числе у пятерых детей; четырех жителей Горно-Алтайска и жительницы Усть-Канского района. 12 из 17 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания.

Таким образом, на 23 июня общее число зараженных коронавирусом достигло 483, в том числе 253 – в Кош-Агачском районе, 112 – в Горно-Алтайске, 30 – в Улаганском районе, по 27 – в Турочакском и Майминском районах, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, по 4 – в Шебалинском и Усть-Канском районах, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.

Также за сутки выписали из больниц шесть пациентов, общее число выздоровевших в Горном Алтае составляет 190 человек.