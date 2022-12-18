17 рейсов отменили и 20 рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали 20 рейсов и отменили 17 рейсов.

Во «Внуково» шесть рейсов задержаны, десять отменены; в «Домодедово» задержаны восемь рейсов и один отменен; в «Шереметьево» шесть рейсов задержаны, шесть отменены.

Как отмечает РИА Новости, с начала месяца в столице выпало 112 процентов от положенного по климатической норме количества осадков.