17 рейсов отменили и 20 рейсов задержали в московских аэропортах из-за непогоды
С начала месяца в столице выпало 112 процентов от положенного по климатической норме количества осадков
18 декабря 2022, 14:54, Илья Звягинцев
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали 20 рейсов и отменили 17 рейсов.
Во «Внуково» шесть рейсов задержаны, десять отменены; в «Домодедово» задержаны восемь рейсов и один отменен; в «Шереметьево» шесть рейсов задержаны, шесть отменены.
Как отмечает РИА Новости, с начала месяца в столице выпало 112 процентов от положенного по климатической норме количества осадков.
Комментарии
Новости партнеров