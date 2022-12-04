18-килограммовый пряник в виде новосибирского театра помогли сделать барнаульские кондитеры

18-килограммовый пряник в виде Новосибирского театра оперы и балеты (НОВАТ) победил в номинации «Восьмое чудо света» на арт-марафоне международного кондитерского фестиваля «Мир пряника». Об этом сообщает НДН.

На изготовление изделия потребовалось 8 кг муки, 6 кг сахара, 30 яиц и 1,5 кг масла. Готовили его десять кондитеров, среди которых были и представители из Барнаула.

Длина пряника составила один метр, высота — 0,3 метра, а высота — 0,75 метра.

Изделие передадут театру.

Шеф-мастер проекта Валентина Заворотнюк рассказала о том, что сложнее всего было сохранить вид пряника, в чём ей помогли коллеги.