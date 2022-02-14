185 млн рублей направят на индексацию социальных выплат в Алтайском крае

В Алтайском крае по решению губернатора Виктора Томенко подготовлены изменения в закон о краевом бюджете на 2022 год и плановый период. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Социальные выплаты населению проиндексируют до 8,6%. Третья индексация за последний год коснётся более 300 тысяч человек. Отмечается, что повышение произойдёт с 1 января 2022 года.

Поправки в закон предусматривают следующие размеры выплат:

— ветеранам труда — 700 рублей;

— труженикам тыла — 675 рублей;

— жертвам политических репрессий — 675 рублей;

— педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, — 2350 рублей;

— гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, — 1000 рублей.

Размер регионального маткапитала составит 62 557 рублей, а на предоставление субсидий на услуги ЖКХ направят 42,5 млн рублей.