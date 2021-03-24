19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 19 случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 16 602. Об этом информирует региональный оперштаб по борьбе с заболеванием в среду, 24 марта.

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"Коронавирус подтвердился у 10 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Турочакского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Майминского района", – говорится в сообщении.

Выздоровели в регионе 16 230 человек, в том числе семь – за последние сутки.

Смертей за последние 24 часа не зарегистрировали. С начала пандемии в республике умерли 219 человек с коронавирусом.