19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Коронавирус подтвердился у шести жителей Чемальского района, в том числе у четырех детей; у четырех жителей города Горно-Алтайска; у четырех жителей Шебалинского района; у трех жителей Усть-Канского района и у двух жителей Майминского района", – рассказали в штабе.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе выросло до 1217. Выздоровели при этом в общей сложности 710 человек, 33 из которых – за последние сутки.

Напомним, что по указу главы Олега Хорохордина в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Власти призывают людей отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и села, а также использовать средства индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта.