+2 и снег с дождём. О погоде в Алтайском крае 24 апреля

Дождливая и холодная погода ждёт жителей Алтайского края в воскресенье, 24 апреля, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +2...+7 градусов. Местами ожидаются небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, также прогнозируется появление временного снежного покрова. На дорогах местами будет гололедица. Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут +4...+6 градусов. Утром будет гололедица, днём — преимущественно без осадков. Скорость ветра не должна превышать 8 м/c.