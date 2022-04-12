«20 главных событий России за 20 лет»: Цифровизация страны

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Пионером цифровизации в России стала Налоговая служба. ФНС одна из первых запустила электронный документооборот, выдала гражданам и организациям ключи от личных кабинетов и сократила время обработки запросов за счет автоматизации

А сегодня МФЦ стали последним бастионом между человеком и цифровой ведомственной экосистемой. Многие, получив авторизованный аккаунт на Госуслугах, годами могут не коммуницировать с чиновниками.

Перечень документов и процессов, переведенных с бумаги в двоичный код, расширяется с немыслимой скоростью. Регистратура поликлиники, приемный отдел соцзащиты, справочная кадастровой службы теперь доступны на дисплее персонального гаджета. В очередях стоят не люди, а нули и единицы.

Федеральная информационная система определяет, в какое ведомство адресовать запрос, помогает без помарок заполнить заявление по шаблону, сформировать исчерпывающий пакет документов, выбрать удобное приемное время и главное — получить ответ в жесткие установленные законом сроки.

Уже оцифрованы трудовые книжки, медицинские полисы, пенсионные свидетельства и свидетельства прав собственности на недвижимое имущество, ПТСки, полисы ОСАГО. В 2022-ом году в России начинают выдавать электронные гражданские паспорта, объединяющие всю кипу личных бумаг на одном чипе.

Из offline в online со скоростью светового сигнала

В России, где еще 20-ть лет назад минута интернета стоила 12-ть рублей, а письма отсылались в конвертах с марками, сегодня цифровые комплексы управляют городами. Интерактивные карты в режиме реального времени показывают, когда приедет нужный автобус.

Геолокационные системы установлены на каждой машине. Отходит постепенно и традиция передавать через весь салон деньги «за проезд», а затем пристально следить, чтобы сдача не заблудилась. Транспортники переключаются на «безнал». Зарплаты и пенсии тоже «падают на пластик». Квитанции от коммунальщиков доставляются в личный кабинет, оттуда же оплачиваются. Онлайн теперь даже школьные дневники и подъездные домофоны.

За минувшие 20-ть лет российской истории именно сфера информационных технологий продемонстрировала наибольшую широту шага. И потянула за собой здравоохранение, образование, транспорт, инфраструктуру, общественную безопасность. Национальный проект «Цифровая экономика» сформировал принципиально новую систему оценки уровня жизни. И доступ к высокоскоростному интернету стал таким же неотъемлемым благом, как электричество и вода.