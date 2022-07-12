«20 главных событий России за 20 лет»: присоединение Крыма

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

В 2014 году произошло историческое событие. Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Это стало возможно благодаря референдуму, который прошел на полуострове. Подавляющее большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. По результатам голосования 96,77% жителей Крыма и 95,6% Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Всего это решение поддержали почти полтора миллиона человек.

Это событие имело целый ряд последствий стратегического характера. Так Россия вместе с Крымом получила возможность военного контроля над всем Черноморским регионом, благодаря расположению полуострова практически в центре бассейна. Сама география этого места требует размещения здесь радиолокационных систем, которые держат под контролем значительную часть Европы.

Фото: предоставлено Институтом развития интернета

Вооруженные силы Россия получили полный контроль над базой Черноморского флота в Севастополе, а также других военных объектов на полуострове. Кроме того, глубоководные морские порты Крыма в Керчи, Феодосии и Севастополе восполнили дефицит портовых мощностей.

Переход Крыма в Российскую Федерацию имел также ряд юридический последствий и освободил значительный объем финансов. Так отпала необходимость платить за аренду базы черноморского флота в Севастополе. Цена аренды составляла порядка 100 млн долларов в год, еще несколько десятков миллионов долларов уходило на пошлины на поставку товаров для обеспечения базы. Кроме того, были расторгнуты Харьковские соглашения, которые предполагали существенную скидку на газ в обмен на пролонгацию договора аренды военной базы в Севастополе. В перспективе нескольких лет отказ от этих обязательств дал 4-6 миллиардов долларов, которые были потрачены, в том числе, на интеграцию Крыма в российскую экономику и правовое пространство.

Еще один экономический эффект — переход к России значительной части экономической зоны, в том числе месторождения нефти и газа. Запасы последнего оцениваются в пределах 2 трлн кубометров.

Но главный результат этого исторического решения — это люди. Почти два миллиона крымчан вернулись в родную культуру и языковую среду, смогли почувствовать себя в безопасности. В материковой России же с момента присоединения Крыма отмечается небывалый эмоциональный подъем. Восстановление исторической справедливости дало мощный рост национального самосознания.