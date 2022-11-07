20-летний бийчанин вошел в расширенный состав сборной РФ по футболу

20-летний бийчанин Артём Карпукас попал в расширенный состав российской команды по футболу на матч с Таджикистаном. Сейчас полузащитник выступает в московском «Локомотиве».

Артём родился в Бийске в семье футболиста бийского «Прогресса» Михаила Карпукаса. Начинал играть в футбол в системе СШОР «Алтай» и футбольной школе Алексея Смертина. В 2013 году перешёл в Академию футбола московского «Локомотива».

В 2022 году Карпукас дебютировал в чемпионате России в гостевом матче против «Сочи». 15 октября забил свой первый гол за команду в игре против московского «Торпедо».

Отметим, что в расширенном составе сборной оказался ещё один уроженец Алтайского края — Александр Соболев из «Спартака». Игра против сборной Таджикистана должна состояться 17 ноября в Душанбе.