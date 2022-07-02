25-летний командир взвода из Бийска погиб на Украине

25-летний бийчанин, старший лейтенант Михаил Лукин погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает телеграмм-канал «ЧП Бийск», в марте, незадолго до гибели, Михаила ранило во время боевых действий.

Его госпитализировали и провели операцию. Однако после этого командир мотострелкового взвода отказался возвращаться домой и решил остаться с подчиненными.

Михаил Лукин родился 9 мая 1997 года в Бийске в семье учителя начальных классов Елены Лукиной и майора войсковой части № 30654 Андрея Лукина. Он учился в кадетской школе Бийска, а после 9 класса перешел в школу № 9. Посмертно награжден Орденом мужества, похоронен на Северном кладбище 29 июня.