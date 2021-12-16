25 случаев "омикрон"-штамма COVID-19 зафиксировали в России

В России зафиксировали уже 25 случаев "омикрон"-штамма COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

"На сегодня "омикрон" выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону", – заявила Голикова.

Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой "омикрон" и включила в группу "вызывающих обеспокоенность".

На фоне быстрого распространения штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве и других. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввёл 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.