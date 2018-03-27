28 марта. День траура по погибшим в Кемерово начался в России

День траура по погибшим в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался в России. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур - 27, 28 и 29 марта.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.

28 марта в Кемерово пройдут похороны 15 человек. Как сообщил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов, средства на захоронение выделяют региональные власти. Губернатор Аман Тулеев ранее заявил, что семьи жертв пожара получат по 1 млн рублей и по 2 млн рублей, если погибших двое. Прощание с погибшими будет проходить по всему городу.

В регионах России в день траура продолжатся памятные акции по погибшим. Впрочем, жители российских городов начали траур без его официального объявления - несколькими днями ранее. Люди в различных уголках страны несут к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки, лампады и записки со словами поддержки. Так, в Симферополе будут продолжать возлагать цветы к специально оборудованному месту, в Сочи утром состоится митинг памяти, в Ростове-на-Дону организуют сбор средств, в Тамбове у дворца спорта "Кристалл" будет организована Стена скорби.

В регионах Сибири, как и во всех субъектах, будут приспущены государственные флаги. Трагедию "соседа" здесь приняли с особой болью. Жители Красноярска несли цветы и свечи к памятнику архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке. Пришел почтить память погибших и врио губернатора Александр Усс. Сотни новосибирцев приняли участие в траурной акции в Нарымском сквере. В Хакасии акцию "Кемерово, мы с тобой" организовали инициативные местные жители на центральной площади. В Барнауле местные жители несли цветы, свечи, игрушки к Мемориалу Славы. Когда стемнело, из зажженных свечей горожане выложили надпись "Кемерово".

В бесланской школе номер 1 солидарность с Кемерово https://t.co/y0kd2WYhjZ pic.twitter.com/WGJAXV4jSq — Алексей Венедиктов (@aavst) March 27, 2018

В Москве более 12 тысяч человек приняли участие в мероприятиях на Манежной и Пушкинской площадях в столице для того, чтобы почтить память погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Санкт-Петербургском Доме национальностей в день траура вновь будет открыта Книга памяти, где любой петербуржец может выразить соболезнования в связи с трагедией. В конце недели ее планируют направить в правительство Кемеровской области.

В некоторых регионах страны в связи с трагедией был также объявлен траур, но на местном уровне. К примеру, в Брянской области 27 марта объявлен траур по погибшим - указ подписал губернатор региона Александр Богомаз.

Футболисты сборной России, которые 27 марта провели товарищеский матч с командой Франции в Санкт-Петербурге, начав встречу с минуты молчания, также пришли на Дворцовую площадь, чтобы почтить память жертв трагедии в Кемерово.

Футболисты и тренерский штаб сборной России, руководство РФС и Федерации футбола Франции, представители французского посольства почтили память погибших в результате пожара в Кемерове, возложив цветы на Дворцовой площади у Александровской колонны. pic.twitter.com/JweTf4X6j8 — Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2018

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Происшествия Мэрия Кемерово опубликовала список погибших при пожаре в ТЦ

Минкультуры призвало отменить 28 марта развлекательные мероприятия из-за траура. ‍В Томске, например, перенесли концерт Ирины Аллегровой. В Омске в сквере "Дружба народов" состоится траурный митинг в память о погибших. В Кабардино-Балкарии мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, который отмечается 28 марта более 20 лет и является в республике выходным днем, перенесены на 30-31 марта. В Казани в этот день отменены мероприятия, приуроченные к 150-летию Максима Горького. В Саратовской области решено перенести визит делегации из Республики Корея, запланированный на 28 марта. В Пермском крае учреждения культуры региона отменили или заменили комедийные и юмористические постановки и выступления.

Многие артисты и звезды шоу-бизнеса отменили свои выступления. Певица и телеведущая Ольга Бузова отменила запланированную на 27 марта презентацию. Певец Дима Билан не выступит в Архангельске 28 марта. Отменяются выступления: шоу "Импровизация" (28 марта, Волгоград), ледового шоу Ильи Авербуха (28 марта, Екатеринбург), группы "Звери" (28 марта, Уфа), Губернского театра Сергея Безрукова (было отменено 26 марта, Москва).

Телеканалы откажутся от рекламы в день траура по жертвам пожара. В частности, федеральные телеканалы снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу. Будут заменены многие документальные фильмы, художественные фильмы и программы на более сдержанные, серьезные.

Патриарх Кирилл 26 марта отслужил панихиду по жертвам трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". А 27 марта, на третий день трагедии, заупокойные службы прошли во всех храмах Русской православной церкви.