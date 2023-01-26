Акцию по раздельному сбору отходов проведут в Барнауле. Что принимают на переработку?

Стекло, бумага, пластик. Разбираемся в видах вторсырья, которые можно сдать на переработку

26 января 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина

В каждую последнюю субботу месяца волонтёры экологической организации "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" (МБН) проводят акции по раздельному сбору вторсырья. 70% того, что мы выбрасываем в мусорку, можно отдать на переработку, говорят волонтёры. Что именно можно принести на акцию, где находится точка приёма вторсырья и что делать, если вы очень хотите сортировать мусор, но никак не попадаете на акции, расскажем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем сортировать мусор?

Пожалуй, это самый логичный вопрос, возникающий у человека, когда он слышит о подобных акциях. 70% бытового мусора, который уезжает на полигоны ТБО, можно переработать и использовать снова. Эковолонтёры даже используют слово вторсырьё, а не мусор, чтобы изменить отношение к тому, что мы отправляем в урну. Переработка поможет разгрузить мусорные полигоны и уменьшить негативное влияние, которое разлагающийся мусор оказывает на природу и людей. Несколько пугающих фактов:

срок полного разложения пластиковой бутылки составляет примерно 450 лет. Впервые в коммерческих целях такую бутылку использовали в 1947 году, а это значит, что ещё ни одна бутылка в мире не разложилась в природе;

фильтр от сигареты будет разлагаться 10-15 лет;

бутылка из-под средства для бытовой химии – 500-1000;

воздушные шарики, которые так любят запускать в воздух, будут разлагаться 4-5 лет. А если шарик фольгированный, то он не разложится вообще;

4-5 лет. А если шарик фольгированный, то он не разложится вообще; детский подгузник будет разлагаться 500 лет.

Но переработка, конечно, не панацея, говорят экоактивисты. Нужно уменьшать количество одноразового пластика в нашей жизни и более осознанно относиться к ресурсам.

Что можно сдать на переработку в Барнауле?

На акциях "Мусора.Больше.Нет" принимают следующие виды вторсырья:

бумагу;

металл;

стекло;

пластик;

сломанную бытовую технику;

рентгеновские снимки;

пластиковые зубные щётки;

пластиковые карты;

пенопласт;

использованные картриджи для фильтров;

ветошь;

пакеты и мешочки.

Вторсырьё должно быть чистым и сухим, разделённым по видам. Пакеты с ветошью волонтёры просят подписывать, а макулатуру складывать компактно, чтобы при погрузке ничего не разлетелось.

Пластик любой можно принести?

Нет, не любой. В Барнауле на акциях можно сдать пластиковые предметы с маркировками 1 PET, 2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP, 6 PS. Маркировку всегда можно найти на бутылке или упаковке. Ладно, не всегда, но в 99% случаев. Но некоторые безответственные производители этого не делают. Что означают эти цифры и буквы:

1 PET – полиэтилентерефталат. Обычно такую маркировку можно увидеть на бутылках с выпуклой точкой на дне, в которых продают воду, газировку, молоко, подсолнечное масло. Их нужно сполоснуть, снять крышки, смять и принести на акцию. Иногда надпись PET можно встретить на пластиковых контейнерах, в которых продают печенье. Такое на переработку не принимают;

2 HDPE – полиэтилен низкого давления. Из такого пластика делают канистры, крышки для бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии. Маркировку "двоечку" можно встретить и на пакетах;

4 LDPE – полиэтилен высокого давления (низкой плотности). Это и пакеты из-под молока, и упаковки из-под туалетной бумаги или женских средств гигиены, и пластиковые конверты на почте, и пакетики с замком зиплок, и "пупырка", которой хрупкие вещи оборачивают. Пакеты с такой маркировкой тоже можно встретить;

5 PP – полипропилен. Из него сделаны стаканчики из-под сметаны и йогурта, пищевые контейнеры и ведёрки из-под майонеза, фантики конфет и обёртки шоколадок, упаковки зелени и хлеба. Всё это можно принести на переработку. Главное, просят волонтёры, внимательно проверить, нет ли на фантиках и упаковках внутри слоя фольги. Фольгированный пластик не принимают;

6 PS – полистирол. Его можно встретить на баночках с йогуртом, упаковках для тортов или роллов. Вспененный полистирол используют для подложек для овощей, фруктов в магазинах, для яиц, при доставке готовых блюд. Полистирол в Барнауле принимают не всегда, нужно следить за анонсами акций.

Всё это очень сложно. Как не запутаться?

В своих социальных сетях активисты "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" подробно рассказывают о сортировке мусора. А в чате в Telegram можно пообщаться с единомышленниками и задать любые вопросы.

Я занят(а) по субботам, не попадаю на акцию. Как-то иначе можно сдать мусор?

Можно. По Барнаулу стоят сетки для раздельного сбора мусора, их можно найти в 2GIS. А ещё недавно на Павловском тракте появился большой контейнер, где принимают множество фракций, и привести вторсырьё туда можно круглосуточно.

Ещё можно найти контакты переработчиков в Сети и самостоятельно развести вторсырьё и даже получить за то небольшие деньги.

Ещё один вариант – оставить заявку на экотакси от "Мусора.Больше.Нет, Барнаул".

Так, а вот эта акция, за всё это деньги не платят?

Нет. На акции "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" за сданное вторсырьё деньги не платят. Сортировка мусора – это полезная экопривычка, которая помогает сделать мир лучше. На акции вы можете сдать всё вторсырьё в одном месте, вам не придётся тратить деньги на такси или на бензин, развозя его по переработчикам в Барнауле. Волонтёры передадут металл, стекло и макулатуру переработчикам, а вырученные средства тратят на аренду грузовых газелей для акции и покупку перчаток и мешков.

Где пройдёт акция?

В этом месяце стационарный пункт приёма развернётся около Парка спорта Алексея Смертина по адресу Энтузиастов, 12в. Работать он будет с 12 до 14 часов.

Но возможно, вам даже не придётся ехать на Энтузиастов, а нужно будет просто выйти во двор. 28 января по городу будут ездить грузовые газели с волонтерами и разворачивать мобильные пункты сбора. Вот расписание их работы:

Координатор: Светлана Медведева (8 983 549 01 14) 10:00-10:30 – пр. Комсомольский, 44; 10:40-11:10 – ул. Чкалова, 57; 11;20-11;50 – пр. Ленина, 71 (ТРЦ "Россия"); 12:00-12:30 – пр. Калинина, 1а, 2к (зелёный сквер).

Координатор Светлана Тарасюк (8 913 095 13 93) 10:00-10:40 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10; 10:50-11:20 – ЖК "Балтийская крепость", между Балтийской, 105 и 103; 11:30-12:10 – площадь Адмирала Кузнецова, улица Балтийская, 53; 12:20-12:50 – «Квартал 2000», между Взлётной, 13 и Взлётной, 7; 13:04-13:35 ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова 219б.