3 сентября в России могут сделать праздником

День победы над Японией может стать праздником в России, который ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предлагают отмечать 3 сентября. Об этом пишет РИА "Новости".

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Это коллективное обращение направили президенту России Владимиру Путину. Под ним подписались больше 90 человек. В документе предлагается вновь сделать 3 сентября памятной датой, восстановив действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года.

В обращении сказано, что до 1947 года День победы над Японией был выходным днем. Позже его сделали рабочим днем. После того, как СССР распался, праздник вообще перестали отмечать.

"Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдет и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?" — сказано в документе.

