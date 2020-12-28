32 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние стуки число заболевших коронавирусом в Горном Алтае выросло на 32 — до 13 719 человек. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает оперативный штаб республики.

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Прочее В Алтайском крае выросло число свободных коек для больных ковидом

Диагноз подтвердился у 16 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Майминского района; у пяти жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Турочакского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Онгудайского района.

Выздоровели за сутки 46 пациентов. В общей сложности из больниц региона выписали 12 920 человек.

Ранее в регионе зарегистрировали 150 смертей пациентов с коронавирусом. В 142 случаях причиной летального исхода стал COVID-19.