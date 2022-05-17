33-летний депутат стал проректором по воспитательной работе в алтайском медуниверситете

33-летний депутат АКЗС Артём Сафонов стал проректором АлтГМУ по воспитательной работе и молодёжной политике. Об этом сказано в соответствующем разделе на сайте вуза.

Как сообщает «Толк», Артёму Сафонову 33 года. Он отучился на юриста в АлтГУ, а затем окончил магистратуру по направлению «Политология».

С 2013 года был депутатом Молодёжного парламента Алтайского края, а с 2019-го возглавлял его. В марте 2022 года переизбрался на пост спикера, являясь при этом депутатом АКЗС.

Артём Сафонов также представляет Алтайский край в федеральном Молодёжном парламенте при Госдуме.

Напомним, 17 сентября 2021 года новым ректором медуниверситета стала Ирина Шереметьева, которая ранее исполняла обязанности в этой должности.