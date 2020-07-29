44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике

44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.

"Наконец-то потеплело, и я готова купаться в любом водоеме. Решила испытать новый купальник [реклама] говорят, он не оставляет следов и быстро сохнет!" – написала Елена под снимком.

Подписчики актрисы оценили ее внешний вид и не поскупились на комплименты в комментариях: "Красота, космическая Дива", "Вы, прекрасная Елена, здорово выглядите, даже очень сексуально", "Леночка, вы прекрасны".