45 работников Барнаульского завода мехпрессов получили награды

Промышленники всей России отмечали 25 сентября свой профессиональный праздник. А на Барнаульском заводе мехпрессов ещё и с высокими гостями — поздравить заводчан пришли министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Наталья Кротова и исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.

«Продукцию, которую выпускает Барнаульский завод мехпрессов, не делает никто в крае и стране. Она уникальна по своей сути — это прессы и автоматы различных модификаций, колёсные ободы. Мы ждём от вас дальнейшего роста объёмов производства», — отметил Вячеслав Химочка.

45 работников предприятия получили заслуженные награды: почетные грамоты и благодарности Министерства промышленности и энергетики, администрации города, Железнодорожного района и Союза промышленников.

Слесарь механосборочных работ Александр Маштаков награждён юбилейной медалью к 85-летию Алтайского края и благодарностью Министерства промышленности и энергетики. Он профессионал своего дела: работает в сборочном цехе Барнаульского завода мехпрессов, где занимается сборкой прессов. Ему поручают самые ответственные работы, в том числе — пусконаладку и шеф-монтаж прессового оборудования на предприятиях разных городов и стран.

Вячеслав Химочка вручает юбилейную медаль Александру Маштакову / Фото: Барнаульский завод мехпрессов

«Ваше предприятие является в крае инвестиционно-привлекательным, в постоянном режиме оно реализует крупные проекты, пользующиеся поддержкой администрации края. Ваш завод и лично Сергей Ферапонтов всегда принимают активное участие в работе Союза промышленников», — подчеркнул Мещеряков.

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов убежден: работники завода заслужили награды своим самоотверженным трудом.

«Мы высоко ценим ваш вклад в общее дело. Благодаря вашему труду Барнаульский завод мехпрессов стабильно работает и развивается. Уверен, что мы продолжим также эффективно вносить свой вклад в экономику города и региона. Поздравляю всех вас с Днём машиностроителя, желаю счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!» — сказал он.

Награждение работников Барнаульского завода мехпрессов / Фото: Барнаульский завод мехпрессов