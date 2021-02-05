46 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 46 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 15 621 человека, сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 16 жителей города Горно-Алтайска, у 11 жителей Усть-Канского района, у восьми жителей Майминского района, у трех жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Турочакского района, у одного жителя Чемальского района.

Выздоровели за весь период в регионе 15 028 пациентов, в том числе 90 – за последние сутки. При этом скончался из-за COVID-19 еще один человек. Всего в Республике Алтай зафиксировали 184 летальных исхода среди зараженных коронавирусом.