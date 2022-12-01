46 жалоб на низкую температуру от барнаульцев получила СГК за три «морозных» дня
Большинство жалоб пришло от жителей посёлка Южного
С 28 ноября по 1 декабря Сибирская генерирующая компания получила от жителей Барнаула 46 жалоб на низкую температуру в квартирах. Холодно было как в жилых домах, так и на соцобъектах, сообщила СГК в ответ на запрос amic.ru.
В каждом отдельном случае компания провела необходимые обследования тепловых узлов и отопительных систем в здании, пояснили в СГК.
«В большинстве случаев были выданы предписания на увеличение подачи теплоносителя или иначе — расширение диаметра сопла на элеваторном узле. Кроме того, специалисты тепловой инспекции неоднократно сталкивались с тем, что снижение параметров отопления в доме вызвано самовольными изменениями в системе отопления дома, отклоняющимися от проекта, либо ненадлежащим состоянием систем теплоснабжения», — рассказали в компании.
Большинство жалоб поступило от жителей посёлка Южного. В СГК рассказали, что в ходе подготовки к отопительному сезону управляющим компаниям этого микрорайона выдавали предписания и требовали наладить работу тепловых узлов и внутридомовых систем отопления. Необходимость в этом появилась ещё два года назад, когда посёлок перевели на ТЭЦ-3, и не во всех домах рабочие провели необходимые работы. Сейчас, сообщает СГК, наладка режимов на Южном идёт в ручном режиме по заявкам.
При этом в компании подчёркивают, что сейчас все источники теплоснабжения Барнаула, а именно ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и малые котельные, которые обслуживает СГК, работают согласно диспетчерскому графику. Температурные параметры в подающем и обратном трубопроводе соответствуют необходимым в период морозов, заверяют в СГК.
Если же в доме понижается температура, то в компании советуют обратиться в управляющую компанию или в диспетчерскую администрации района по номерам:
Железнодорожный район — 62-56-95;
Индустриальный район — 47-51-83;
Ленинский район — 54-44-49;
Октябрьский район — 24-74-98;
Центральный район — 63-08-25.
Также можно позвонить в диспетчерскую теплосетевой компании по телефону 59-97-15 и оставить заявку на вызов тепловой инспекции.
Напомним, что в период сильных морозов жители Барнаула продолжают жаловаться на холод в квартирах. Люди из разных районов краевой столицы пишут, что в их квартирах меньше +20, а то и +15 градусов тепла, они ходят по дому в тёплой одежде и спят под несколькими одеялами. При этом управляющие компании на их жалобы часто не реагируют.
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