46 жалоб на низкую температуру от барнаульцев получила СГК за три «морозных» дня

С 28 ноября по 1 декабря Сибирская генерирующая компания получила от жителей Барнаула 46 жалоб на низкую температуру в квартирах. Холодно было как в жилых домах, так и на соцобъектах, сообщила СГК в ответ на запрос amic.ru.

В каждом отдельном случае компания провела необходимые обследования тепловых узлов и отопительных систем в здании, пояснили в СГК.

«В большинстве случаев были выданы предписания на увеличение подачи теплоносителя или иначе — расширение диаметра сопла на элеваторном узле. Кроме того, специалисты тепловой инспекции неоднократно сталкивались с тем, что снижение параметров отопления в доме вызвано самовольными изменениями в системе отопления дома, отклоняющимися от проекта, либо ненадлежащим состоянием систем теплоснабжения», — рассказали в компании.

Большинство жалоб поступило от жителей посёлка Южного. В СГК рассказали, что в ходе подготовки к отопительному сезону управляющим компаниям этого микрорайона выдавали предписания и требовали наладить работу тепловых узлов и внутридомовых систем отопления. Необходимость в этом появилась ещё два года назад, когда посёлок перевели на ТЭЦ-3, и не во всех домах рабочие провели необходимые работы. Сейчас, сообщает СГК, наладка режимов на Южном идёт в ручном режиме по заявкам.

При этом в компании подчёркивают, что сейчас все источники теплоснабжения Барнаула, а именно ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и малые котельные, которые обслуживает СГК, работают согласно диспетчерскому графику. Температурные параметры в подающем и обратном трубопроводе соответствуют необходимым в период морозов, заверяют в СГК.

Если же в доме понижается температура, то в компании советуют обратиться в управляющую компанию или в диспетчерскую администрации района по номерам:

Железнодорожный район — 62-56-95;

Индустриальный район — 47-51-83;

Ленинский район — 54-44-49;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25.

Также можно позвонить в диспетчерскую теплосетевой компании по телефону 59-97-15 и оставить заявку на вызов тепловой инспекции.

Напомним, что в период сильных морозов жители Барнаула продолжают жаловаться на холод в квартирах. Люди из разных районов краевой столицы пишут, что в их квартирах меньше +20, а то и +15 градусов тепла, они ходят по дому в тёплой одежде и спят под несколькими одеялами. При этом управляющие компании на их жалобы часто не реагируют.

Новости

Наука и образование «Все болеют». Студенты алтайского Аграрного университета пожаловались на холод в аудиториях

Новости

Общество «Полный дубак». Жители Барнаула массово жалуются на холод в квартирах