50 должников по алиментам отправили очищать улицы Барнаула от снега

В Барнауле 50 должников по алиментам привлекли к уборке улиц от снега, сообщили в главном управлении ФССП по Алтайскому краю.

398 таких же должников уже прошли обязательные работы на муниципальных предприятиях города.

«На обязательные работы должники выходят в свободное от основной работы, службы или учёбы время. Обязательные работы выполняются лицом на безвозмездной основе», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что всего в этом году судебные приставы взыскали с алиментщиков уже больше 200 млн рублей.

Ранее жителя Алтайского края заставили отработать 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов.