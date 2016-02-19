53-летний глава Северной Осетии скончался в Москве

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В Москве скончался 53-летний глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров. Он долгие годы болел и боролся с недугом, передает ТАСС.

Подчеркивается, что Агузарова доставили в одну из столичных больниц с пневмонией в начале февраля.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Роберт Кочиев подтвердил информацию о кончине главы региона, но не поделился подробностями.

Между тем LifeNews сообщает, что три дня назад мужчина перенес обширный инфаркт, в результате которого у Агузарова отказали почки. Он скончался в пятницу, 19 февраля, около 10:00.

Агентство напоминает, что Агузарова избрали главой Северной Осетии в сентябре 2015 года. Сейчас руководителем стал председатель правительства республики Вячеслав Битаров.

"Известия" добавляют, что 21 февраля объявили днем траура в Северной Осетии. В этот же день похоронят Агузарова. В связи с его кончиной отменили все праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества.