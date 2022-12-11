6 из 10 барнаульцев признались в том, что они любят праздновать Новый год

6 из 10 барнаульцев признались, что им нравятся новогодние праздники. Об этом сообщает портал SuperJob.

«Очень любит Новый год 30% барнаульцев, еще 34% любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28%. Не любят Новый год 4%, а 2% признается, что просто ненавидит новогодние дни», — сказано в сообщении.

Те, кто крайне отрицательно относятся к Новому году, отметили, что им не нравятся тусовки, которые устраивают соседи.

Чаще всего Новому году радуются женщины. Также отмечается, что праздники любят чаще всего любят люди в возрасте до 34 лет.

Не любят новый год чаще люди бездетные и люди с зарплатой от 80 тысяч рублей.