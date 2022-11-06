6 ноября неподалеку от Алтайского края произошло землетрясение

На юге Кузбасса 6 ноября в 09:20 сейсмологи зафиксировали землетрясение. Об этом говорится на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Интенсивность сотрясений в эпицентре, недалеко от посёлка Каз в Таштагольском районе, была 3,5 балла, магнитуда — 3,1.

Утром 2 ноября в Кемеровской области также произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4.