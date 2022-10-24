71% мобилизованных жителей Алтайского края получили единовременные выплаты по 100 тысяч рублей

В Алтайском крае 71% мобилизованных граждан получили единовременные выплаты. Об этом 24 октября на оперативном совещании регионального правительства сообщила министр соцзащиты Наталья Оськина.

Как отметили в пресс-службе краевой администрации, на прошлой неделе в Омский учебный центр направили ещё одну группу специалистов для оказания помощи мобилизованным жителям региона. По поручению губернатора Виктора Томенко, они должны провести разъяснительную работу с призванными резервистами о порядке назначения и перечисления единовременной выплаты 100 тысяч рублей, а также мерах материальной и социальной поддержки их семей.

На совещании Наталья Оськина доложила, что во время работы специалисты получили порядка 100 обращений от военнослужащих. Людям помогли в оформлении документов на прекращение предпринимательской деятельности, кредитных каникул и возврате средств, которые списали уже после ухода на каникулы.

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«Министр проинформировала губернатора о том, что выплаты по всем его поручениям — раненым, погибшим, мобилизованным — идут в плановом порядке, задержек нет. 71% мобилизованных жителей Алтайского края получили единовременные выплаты. Продолжается адресная работа и с семьями военнослужащих. Имеются все сведения по их месту проживания, численности и составу. Работники социальной сферы уже посетили более 70% семей», — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Они начнут действовать в ближайшее время.