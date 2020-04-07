75% российских преподавателей жалуются на рост нагрузки из-за дистанционного обучения

Почти три четверти преподавателей вузов жалуются на рост нагрузки из-за дистанционного обучения. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Согласно полученным данным, 60% респондентов удовлетворительно относятся к организации перехода на дистанционное обучение, еще 14% – хорошо. Однако почти все педагоги говорят о сильно возросшей нагрузке и нехватке времени – об этом заявили почти 75% всех опрошенных.

Кроме того, зачастую преподаватели жалуются на старые компьютеры и медленный интернет. Четверть всех опрошенных также призналась, что им не хватает навыков и знаний для перехода на дистанционное обучение, а потому при проведении занятий возникают различные сложности.

Напомним, что на данный момент все образовательные учреждения страны переведены на дистанционный режим из-за угрозы распространения коронавируса. Как ранее сообщил amic.ru, власти Барнаула заявили о готовности школ к переходу на "удаленку".