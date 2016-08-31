755 тысяч пенсионеров получат разовую выплату в Алтайском крае

Фото: unikassa.ru

Свыше 755 тысяч алтайских пенсионеров получат единовременную компенсацию за отсутствие доиндексации в 2016 году. Об этом заявил управляющий краевым Отделением Пенсионного фонда РФ Борис Трофимов.

Новости

Экономика Медведев заверил, что в 2017 году пенсии проиндексируют в полном объеме

По его словам, выплату в 5 тысяч рублей получат в том числе работающие пенсионеры, которых в Алтайском крае 197 тысяч человек.

Трофимов добавил, что размер единовременной выплаты примерно соответствует средней сумме компенсации, которую получил бы пенсионер при повторной индексации в текущем году. Он подчеркнул, что выплата является формой соцподдержки и в состав пенсионного обеспечения не включается.

Кроме этого, управляющий краевым Отделением ПФР отметил, что 1 февраля 2017 года запланировано провести полную индексацию пенсий на фактическую инфляцию, которая сложится по итогам текущего года.