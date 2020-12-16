77 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки в Горном Алтае выявили 77 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе выросло до 12 729, информирует республиканский оперштаб.

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Диагноз подтвердился у 31 жителя города Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Улаганского района, в том числе у четырёх детей; у восьми жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у трёх детей; у двух жителей Чойского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Усть-Канского района и у одного жителя Турочакского района.

В общей сложности в регионе выздоровели 12 140 человек, в том числе 37 – за последние сутки.

Скончался еще один пациент с коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 134 летальных случая.