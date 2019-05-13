78% россиян хотят работать даже без потребности в финансах

"ВЦИОМ-Спутник" провел опрос об удовлетворенности россиян своей работой, сообщает РБК.

Как выяснилось, 85% граждан удовлетворены свой работой. При этом 78% опрошенных выразили желание продолжить трудиться, даже если у них не будет потребности в финансах.

Правда только 56% остались бы при этом на том же самом месте, в то время как 22% попробовали бы себя в другой сфере деятельности.

Каждый пятый (21%) респондент признался, что бросит работу и будет отдыхать, если пропадет необходимость зарабатывать деньги. В возрастной группе старше 60 лет доля таких людей вдвое больше – 43%.

Опрос проводился 7 мая 2019 года. В нем приняли участие 1600 человек по случайной выборке телефонных номеров, зарегистрированных на территории РФ.