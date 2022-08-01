78 жилых домов остались без горячей воды на весь день в Барнауле

В Барнауле 1 августа отключили горячую воду у части жителей Потока в связи с работами на трубопроводах, сообщили в СГК.

«Завершили реконструкцию трубопроводов на двух участках на Потоке. Сегодня подрядчики демонтируют временный трубопровод на Глушкова, 21, и Титова, 50а. Для этого на 12 часов ограничена подача горячей воды. Во время замены коммуникаций ресурс не отключали», — говорится в сообщении.

Ограничение затронуло 78 домов, восемь административных зданий, пять детсадов, две школы и два медучреждения, расположенных по улицам Петра Сухова, Глушкова, Германа Титова, 40 лет Октября, Эмилии Алексеевой, Малахова, 10-й и 11-й Западных, а также в проезде Прямом.

С полным списком попадающих под отключение адресов можно ознакомиться в документе ниже.