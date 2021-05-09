8,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8419 человек – до 4 880 262. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

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Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2828 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+729) и Московской области (+636). Алтайский край (+63) на 9 мая занимает 31-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 496 132 человек, в том числе 7517 – за последние сутки.

Скончались ещё 334 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 113 326 летальных случаев.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, обстановка остаётся напряжённой.