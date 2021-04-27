8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8 053 – до 4 779 425 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2098 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+712) и Московской области (+592). Алтайский край (+81) на 27 апреля занимает 25-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 402 678 человек, в том числе 8039 – за последние сутки.

Скончались ещё 392 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 108 980 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 128,2 млн лабораторных исследований на коронавирус. 179 тысяч тестов сделали за последние сутки.