80% уехавших из России после начала спецоперации граждан вернулись в страну

Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, вернулись обратно после 15 мая. Как рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, значимую часть составляют IT-специалисты.

«В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по СИМ-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% СИМ-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что IT-специалисты в конце февраля — начале марта в большом количестве покидали Россию. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.