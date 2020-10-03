85 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 85 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 31 жителя Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 24 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у 14 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Турочакского района; у двух жителей Чемальского района; у одного жителя Шебалинского района.

Общее число заболевших в регионе составляет 3869. Выздоровели из этого числа 2837 пациентов, в том числе 54 – за последние сутки.

Также в регионе зарегистрирован еще один летальный случай – скончался 59-летний житель Кош-Агачского района. Таким образом, за весь период в регионе умерло 23 человека с коронавирусом, 20 из которых – от COVID-19.