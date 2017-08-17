Абонент требует от МТС 30 млрд рублей за списанные бесплатные минуты

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Житель Тамбовской области Алексей Мелехов подал иск к оператору сотовой связи МТС на 30 млрд рублей, поскольку уверен, что у него незаконно списали шесть минут бесплатных разговоров, сообщает РБК со ссылкой на "Ведомости".

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СМИ указывают, что факт подачи столь крупного иска о компенсации морального вреда отмечен в отчетности компании за второй квартал 2017 года. При этом известно, что суды двух инстанций не удовлетворили требования абонента, однако тот подал жалобу.

Между тем представитель оператора связи Дмитрий Солодовников заявил, что "все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны", и сослался на то, что суды двух инстанций это подтвердили.

Кроме того, он заявил, что МТС, как правило, решает такие споры в досудебном порядке, но добавил, что ни одна крупная компания не может быть застрахована от "абсурдных разбирательств" подобного толка.