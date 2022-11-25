Адресная помощь детям: что нужно знать потенциальным благотворителям

Практически каждый день в интернет выкладывают объявления о детях, оказавшихся в сложной ситуации: оставшихся без попечения родителей, страдающих от тяжелых заболеваний. Многие хотят им помочь, но знают, что за такими объявлениями часто скрываются мошенники или просто нет времени искать специализированный фонд помощи детям сиротам. Как сделать пожертвование, которое точно принесет пользу, расскажем ниже.

Помощь детским домам

Многие хотят лично посетить детдома и помочь детям игрушками, сладостями, одеждой и прочим. Но на самом деле, попасть в такие учреждения «с улицы» почти невозможно, да и вещи там принимают только строго определенные. Однако если ваша цель — помощь детскому дому, есть другие варианты.

Во-первых, можно стать волонтером. Тогда у вас появится реальная возможность посещать детей, общаться с ними и даже стать одному из них наставником и другом.

Во-вторых, можно заранее созвониться с ответственными лицами и узнать, какие вещи нужны. Тогда ваши средства будут потрачены на то, что действительно требуется конкретному учреждению.

В-третьих, можно перечислять средства в специальные фонды. Информация об их деятельности открыта и доступна, поэтому вы легко можете выбрать ту организацию, чьи цели деятельности ближе именно вам.

Если время ограниченно

Есть и более легкий способ помочь детям — через сервис Озон Забота. Это уникальный проект, который делает благотворительность простой и доступной каждому. На ozon.ru/highlight/pomoshch-detyam-sirotam-328245/ вы можете приобрести сертификаты фондов, а также игрушки и аксессуары, доход от продажи которых также пойдет на помощь детям.

Помощь в борьбе с тяжелыми заболеваниями

Ежегодно в стране рождаются тысячи детей с неизлечимыми патологиями. Их семьи оказываются в непростой ситуации — тяжело и морально, и физически, и финансово. Помочь им также можно через специализированные фонды. Их профиль — помощь детям с ДЦП, аутизмом, инвалидностью и другими тяжелыми расстройствами здоровья.

Поддержка таких фондов дает возможность организовать комплексную и всестороннюю помощь больным детям и их родителям. Благодаря работе с психологами, логопедами, ортопедами и другими специалистами многие подопечные начинают жить полноценной жизнью.

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