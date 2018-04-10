Адвокат Telegram потроллил главу ФСБ железными "ключами шифрования"

Официальный представитель Telegram в суде Павел Чиков опубликовал снимок, на котором якобы Павел Дуров "передает" директору ФСБ Александру Бортникову металлические ключи, пишет "Лента.ру".

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Фотография появилась в официальном канале адвоката. На снимке изображено письмо Бортникову от имени Дурова. В нем разработчик мессенджера якобы заявил, что исполняет требования федерального закона и законодательных актов о противодействии терроризму.

"Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями", - написал ложный Дуров, приложив к письму два обыкновенных ключа от замка.

После публикации письма за комментариями к Чикову пришли журналисты. Тогда адвокат объяснил, что картинка принадлежит неизвестному автору и не является правдой.