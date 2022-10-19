Адвокаты захотели получить бронь от частичной мобилизации
С соответствующей просьбой юристы обратились в правительство
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов сообщил, что организация обратилась к правительству с просьбой предоставить адвокатам бронь от частичной мобилизации. В противном случае незащищённые граждане могут остаться без квалифицированной юридической помощи.
В разговоре с ТАСС глава союза отметил, что основную часть адвокатов в России составляют мужчины в возрасте до 55 лет. При этом их численность крайне мала — 78 тысяч, или один адвокат на 1974 человека.
«Посылать адвоката на передовую — это всё равно что „забивать микроскопом гвозди“», — отметил Трунов.
Он также добавил, что целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти, так как эти субъекты начали жить по российским законам, которые во многом отличаются от украинского права.
«И во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики», — заключил он.
Ранее уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, что более сотни жителей, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.