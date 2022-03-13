«Аэрофлот» организует дополнительные рейсы, чтобы вернуть россиян из Египта и Шри-Ланки

«Аэрофлот» собирается организовать дополнительные рейсы для того, чтобы вернуть россиян из Египта и Шри-Ланки. Об этом сказано в официальном заявлении авиакомпании.

«Аэрофлот» организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полётным сегментом из РФ", — заявили в компании.

«Аэрофлот» работает над тем, чтобы специальными рейсами возвращать россиян, которые застряли в других странах.

Ранее о проблемах с возвращением в Россию рассказали барнаульцы, которые застряли в Египте.