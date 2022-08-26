«Аэрофлот» планирует закупить 323 отечественных самолета

«Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 отечественных самолета, в том числе 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал гендиректор компании Сергей Александровский.

Он отметил, что подготовка к эксплуатации российских воздушных судов станет основным направлением работы «Аэрофлота» в среднесрочной перспективе. По словам Александровского, стратегия организации полностью с синхронизирована с программой развития транспортной отрасли до 2030 года.

«Потребуется увеличение и привлечение дополнительных пилотов в количестве порядка 3,5 тыс. человек под эту программу, также потребуется восемь полнопилотажных тренажеров, то есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, я бы сказал», — добавил он.

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Напомним, что согласно программе развития транспортной отрасли на рынок до 2030 года должны поступить 142 самолета SSJ-NEW, 270 МС-21-310 и 70 Ту-214. Таким образом, больше половины всех этих машин достанется «Аэрофлоту».