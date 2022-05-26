«Аэрофлот» возобновит в июне ежедневные рейсы между Москвой и Барнаулом
Из столицы Алтайского края можно будет попасть в аэропорт Шереметьево
26 мая 2022, 08:11, Никита Черников
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение ежедневных рейсов между Москвой и Барнаулом с 11 июня, сообщает пресс-служба барнаульской воздушной гавани.
Полёты будут осуществляться в столичный аэропорт Шереметьево и оттуда же улетать обратно. Время в пути составит 4 часа 30 минут.
— Вылет из Москвы в 00:35, прибытие в Барнаул в 08:45;
— вылет из Барнаула в 09:55, прибытие в Москву в 10:25 (время прилёта-вылета указано местное).
Стоимость перелёта начинается от 12 450 рублей в одну сторону, уточнили в пресс-службе.
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