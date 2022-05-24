С 11 июня авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет ежедневные рейсы из Барнаула в Москву. Как сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта имени Титова, теперь жители краевой столицы, помимо аэропортов Домодедово и Внуково, могут прибыть и в Шереметьево.

Время в пути составит 4,5 часа. Вылет из Москвы в 00:35, прибытие в Барнаул в 08:45. Обратный рейс вылетает из Барнаула в 09:55 и прибывает в Москву в 10:25.

Стоимость перелёта начинается от 12 450 рублей в одну сторону. Билеты можно приобрести на официальном сайте аэропорта, на сайте авиакомпании и во всех авиакассах города Барнаула и Алтайского края. Подробная информация по телефону +7 (3852) 543-100.