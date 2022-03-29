Аэропорт Барнаула объявил о возобновлении рейсов в Сургут

Международный аэропорт Барнаула сообщает о возобновлении рейсов в Сургут. Полёты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр» с 2 апреля каждую субботу.

Вылет из Сургута в 15:40 с прибытием в Барнаул в 20:30 по местному времени. Из Барнаула самолёт отравится обратно в 21:20 и достигнет пункта назначения в 22:10. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться на самолёте ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. Стоимость билетов — от 6185 рублей.